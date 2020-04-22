Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС надасть Україні "коронавірусні" 600 млн євро лише в обмін на проведення реформ

Середа, 22 квітня 2020, 21:19
ЄС надасть Україні коронавірусні 600 млн євро лише в обмін на проведення реформ

Макроекономічну допомогу Євросоюзу Україні розміром 1,2 млрд євро на подолання коронакризи буде виділено двома траншами: перші 600 млн євро буде надано без умов, ще 600 млн євро буде надано в обмін на проведення реформ.

Про це розповів посол України при ЄС Микола Точицький агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Перший транш розміром 600 млн буде виплачено беззастережно, другий - після виконання Україною критеріїв, які буде узгоджено з Києвом найближчими місяцями", - пояснив він.

Говорячи про те, якими можуть бути ці умови, представник України при ЄС констатував, що конкретні переговори стосовно цього ще не розпочато. Однак при цьому він послався на вже наявну практику таких критеріїв, що раніше фігурували в інших угодах, укладених між Києвом і Брюсселем щодо виділення макрофінансової допомоги.

Зокрема, це можуть бути заходи у сфері публічного управління фінансами, боротьби з корупцією, оподаткування, праці та соціального забезпечення, умов ведення бізнесу, митниці тощо.

Дипломат звернув увагу на те, що в процедурному плані виділення цієї "надзвичайної" макрофінансової допомоги розміром 1,2 млрд євро прийняте Єврокомісією рішення є "лише початком", оскільки далі його має схвалити Європейський парламент і затвердити Рада ЄС.

 "Паралельно відбуватимуться переговори щодо підписання відповідного меморандуму між Україною та ЄС, який після підписання має бути ратифікований Верховною Радою України. Тобто, це тривалий процес", - наголосив він.

При цьому Точицький зазначив, що макрофінансову допомогу ЄС виплачує лише тим державам-партнерам, які успішно співпрацюють із Міжнародним валютним фондом.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
Усі новини...
Реклама: