ЄС надасть Україні "коронавірусні" 600 млн євро лише в обмін на проведення реформ

Макроекономічну допомогу Євросоюзу Україні розміром 1,2 млрд євро на подолання коронакризи буде виділено двома траншами: перші 600 млн євро буде надано без умов, ще 600 млн євро буде надано в обмін на проведення реформ.

Про це розповів посол України при ЄС Микола Точицький агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Перший транш розміром 600 млн буде виплачено беззастережно, другий - після виконання Україною критеріїв, які буде узгоджено з Києвом найближчими місяцями", - пояснив він.



Говорячи про те, якими можуть бути ці умови, представник України при ЄС констатував, що конкретні переговори стосовно цього ще не розпочато. Однак при цьому він послався на вже наявну практику таких критеріїв, що раніше фігурували в інших угодах, укладених між Києвом і Брюсселем щодо виділення макрофінансової допомоги.

Зокрема, це можуть бути заходи у сфері публічного управління фінансами, боротьби з корупцією, оподаткування, праці та соціального забезпечення, умов ведення бізнесу, митниці тощо.

Дипломат звернув увагу на те, що в процедурному плані виділення цієї "надзвичайної" макрофінансової допомоги розміром 1,2 млрд євро прийняте Єврокомісією рішення є "лише початком", оскільки далі його має схвалити Європейський парламент і затвердити Рада ЄС.

"Паралельно відбуватимуться переговори щодо підписання відповідного меморандуму між Україною та ЄС, який після підписання має бути ратифікований Верховною Радою України. Тобто, це тривалий процес", - наголосив він.

При цьому Точицький зазначив, що макрофінансову допомогу ЄС виплачує лише тим державам-партнерам, які успішно співпрацюють із Міжнародним валютним фондом.