ЕС предоставит Украине "коронавирусные" 600 млн евро только в обмен на проведение реформ

Макроэкономической помощи Евросоюза Украине в размере 1,2 млрд евро на преодоление коронакризи будет выделен двумя траншами: первые 600 млн евро будут предоставлены без условий, еще 600 млн евро - в обмен на проведение реформ.

Об этом рассказал посол Украины при ЕС Николай Точицкий агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Первый транш в размере 600 млн будет выплачено безоговорочно, второй - после выполнения Украиной критериев, которые будут согласованы с Киевом в ближайшие месяцы", - пояснил он.

Говоря о том, какими могут быть эти условия, представитель Украины при ЕС констатировал, что конкретные переговоры по этому еще не начаты. Однако при этом он сослался на уже имеющуюся практику таких критериев, ранее фигурировавших в других сделках, заключенных между Киевом и Брюсселем относительно выделения макрофинансовой помощи.

В частности, это могут быть мероприятия в сфере публичного управления финансами, борьбы с коррупцией, налогообложения, труда и социального обеспечения, условий ведения бизнеса, таможни и тому подобное.

Дипломат обратил внимание на то, что в процедурном плане выделения этой "чрезвычайной" макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро принятое Еврокомиссией решение является "только началом", поскольку далее его должен одобрить Европейский парламент и утвердить Совет ЕС.

"Параллельно будут происходить переговоры относительно подписания соответствующего меморандума между Украиной и ЕС, который после подписания должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины. То есть, это длительный процесс", - подчеркнул он.

При этом Точицкий отметил, что макрофинансовая помощь ЕС выплачивает только тем государствам-партнерам, которые успешно сотрудничают с Международным валютным фондом.

Как сообщалось, ЕС предоставит странам-соседям 3 млрд евро для борьбы с коронавирусом, из которых Украина будет иметь право получить займы на сумму 1,2 млрд евро