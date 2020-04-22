У ЄС спростовують інформацію про перенесення саміту Східного партнерства

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Середа, 22 квітня 2020, 21:02

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що очікує проведення саміту Східного партнерства у червні, спростувавши інформацію про його перенесення на другу половину року.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив після відеоконференції Ради ЄС, на якій обговорювалися відносини з країнами Східного партнерства.

"Червневий саміт Східного партнерства, який, як я очікую, буде проведений, має стати гарною нагодою підтвердити підтримку регіону і просунути вперед роботу в конкретних сферах співпраці, щодо сталого економічного зростання і створення робочих місць" - сказав Боррель.

За його словами, ЄС продовжить надавати підтримку країнам Східного партнерства і Україні, зокрема.



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