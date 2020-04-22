В ЕС опровергают информацию о переносе саммита Восточного партнерства

91 просмотр
Среда, 22 апреля 2020, 21:02

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ожидает проведения саммита Восточного партнерства в июне, опровергнув информацию о его переносе на вторую половину года.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил после видеоконференции Совета ЕС, на которой обсуждались отношения со странами Восточного партнерства.

"Июньский саммит Восточного партнерства, который, как я ожидаю, будет проведен, должен стать хорошей возможностью подтвердить поддержку региона и продвинуть вперед работу в конкретных сферах сотрудничества, устойчивого экономического роста и создания рабочих мест", - сказал Боррель.

По его словам, ЕС продолжит оказывать поддержку странам Восточного партнерства и Украине, в частности.



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Коронавирус Италии: в течение суток выздоровело рекордное количество людей
В Вишневом вспышка COVID-19, Нацгвардия оцепила общежитие
Разумков назначил внеочередное заседание Рады
Зеленский видит в Саакашвили потенциал
Все новости
читай!

10 книг для тех, кому немного за 10

советы

Как скролить соцсети с пользой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!