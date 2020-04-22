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У людей, які вилікувалися від COVID-19, повторно виявили вірус

Середа, 22 квітня 2020, 22:57
У людей, які вилікувалися від COVID-19, повторно виявили вірус

Деякі пацієнти, які вилікувалися від COVID-19 в Південній Кореї, повторно дали позитивний результат під час тесту на коронавірус.

Джерело: директор Корейського центру з контролю і профілактики захворювань (KCDC) доктор Юнг Юн Кен, якого цитує CNN

Деталі: Аналіз зразків від пацієнтів, які одужали, показує, що всі вони сформували нейтралізуючі антитіла, але майже у половини все ще виявлено вірусний генетичний матеріал.

KCDC провів аналіз 25 пацієнтів, які одужали, щоб визначити, чи можна виявити вірус COVID -19. У 25 пацієнтів були сформовані нейтралізуючі антитіла проти вірусу, і 12 пацієнтів дали позитивний результат на коронавірус. За словами Юнга, коли були взяті зразки від 12 пацієнтів, результати були негативними.

Доктор зазначила, що пацієнти, швидше за все, не заразні.

Пряма мова Юнг Юн Кен: "Можна припустити, що в залежності від пацієнта вірус може залишатися в організмі протягом різних періодів часу без повного видалення навіть після утворення нейтралізуючих антитіл. Додаткові дослідження тривають".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяПівденна Корея
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