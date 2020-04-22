У людей, які вилікувалися від COVID-19, повторно виявили вірус

Деякі пацієнти, які вилікувалися від COVID-19 в Південній Кореї, повторно дали позитивний результат під час тесту на коронавірус.

Джерело: директор Корейського центру з контролю і профілактики захворювань (KCDC) доктор Юнг Юн Кен, якого цитує CNN

Деталі: Аналіз зразків від одужавших пацієнтів з COVID-19 показує, що всі вони сформували нейтралізуючі антитіла, але мау половини все ще виявлено вірусний генетичний матеріал.

KCDC провів аналіз 25 одужавших пацієнтів, щоб визначити, чи можна виявити вірус COVID -19. У 25 пацієнтів були сформовані нейтралізуючі антитіла проти вірусу, і 12 пацієнтів дали позитивний результат на коронавірус. За словами Юнга, коли були взяті зразки від 12 пацієнтів, результати були негативними.

Пряма мова Юнг Юн Кен: "Можна припустити, що в залежності від пацієнта вірус може залишатися в організмі протягом різних періодів часу без повного видалення навіть після утворення нейтралізуючих антитіл. Додаткові дослідження тривають".

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