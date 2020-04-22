У людей, которые вылечились от COVID-19, повторно обнаружили вирус

Некоторые выздоровевшие от COVID-19 пациенты в Южной Корее повторно дали положительный результат во время теста на коронавирус.

Источник: директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) доктор Юнг Юн Кён, которого цитирует CNN

Детали: Анализ образцов от выздоровевших пациентов с COVID-19 показывает, что все они сформировали нейтрализующие антитела, но почти у половины все еще обнаружен вирусный генетический материал.

KCDC провел анализ 25 выздоровевших пациентов, чтобы определить, можно ли обнаружить вирус COVID -19. У 25 пациентов были сформированы нейтрализующие антитела против вируса, и 12 пациентов дали положительный результат на коронавирус. По словам Юнга, когда были взяты образцы от 12 пациентов, результаты были отрицательными.

Доктор отметила, что пациенты, скорее всего, не заразны.

Прямая речь Юнг Юн Кён: "Можно предположить, что в зависимости от пациента вирус может оставаться в организме в течение разных периодов времени без полного удаления даже после образования нейтрализующих антител. Дополнительные исследования продолжаются".

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