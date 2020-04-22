У людей, которые вылечились от COVID-19, повторно обнаружили вирус

Некоторые выздоровевшие пациенты от COVID-19 в Южной Корее повторно дали положительный результат, но, вероятно, не заразны.

Источник: директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) доктор Юнг Юн Кён, которого цитирует CNN

Детали: Анализ образцов от выздоровевших пациентов с COVID-19 показывает, что все они сформировали нейтрализующие антитела, но почти у половины все еще обнаружен вирусный генетический материал.

KCDC провел анализ 25 выздоровевших пациентов, чтобы определить, можно ли обнаружить вирус COVID -19. У 25 пациентов были сформированы нейтрализующие антитела против вируса, и 12 пациентов дали положительный результат на коронавирус. По словам Юнга, когда были взяты образцы от 12 пациентов, результаты были отрицательными.

Прямая речь Юнг Юн Кён: "Можно предположить, что в зависимости от пациента вирус может оставаться в организме в течение разных периодов времени без полного удаления даже после образования нейтрализующих антител. Дополнительные исследования продолжаются".

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