У Франції жертв коронавірусу вже більше 21 тис., кількість госпіталізацій знижується

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Середа, 22 квітня 2020, 22:34

У Франції з симптомами коронавірусної хвороби наразі госпіталізовані 29 741 осіб – в порівнянні з вчорашніхм днем кількість госпіталізованих є нижчою.

Такими є оновлені дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Жертвами коронавірусу у Франції стали 21,340 людей. Протягом останньої доби померли 544  особи  – трохи більше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 531 смерть.

Госпіталізовані наразі 29 741 пацієнтів, вчора ця цифра складала 30 106. Протягом останньої доби госпіталізували 1619 осі (напередодні – 1885).

Також продовжує знижуватися кількість пацієнтів у реанімації.

Кількість тих, хто видужав після хвороби, перевищила 40 тисяч.

Теми: коронавірус епідемія Франція


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