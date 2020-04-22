У Франції жертв коронавірусу вже більше 21 тис., кількість госпіталізацій знижується

У Франції з симптомами коронавірусної хвороби наразі госпіталізовані 29 741 осіб – в порівнянні з вчорашніхм днем кількість госпіталізованих є нижчою.

Такими є оновлені дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Жертвами коронавірусу у Франції стали 21,340 людей. Протягом останньої доби померли 544 особи – трохи більше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 531 смерть.

Госпіталізовані наразі 29 741 пацієнтів, вчора ця цифра складала 30 106. Протягом останньої доби госпіталізували 1619 осі (напередодні – 1885).

Також продовжує знижуватися кількість пацієнтів у реанімації.

Кількість тих, хто видужав після хвороби, перевищила 40 тисяч.