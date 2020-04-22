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Во Франции жертв коронавируса уже более 21 тыс., количество госпитализаций снижается

Среда, 22 апреля 2020, 22:34

Во Франции с симптомами коронавирусной болезни сейчас госпитализированы 29 741 человек - по сравнению со вчерашними днем количество госпитализированных ниже.

Таковы обновленные данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Жертвами коронавируса во Франции стали 21,340 людей. В течение последних суток умерли 544 человека – чуть больше, чем накануне, когда сообщалось о 531 смерти.

Госпитализированы сейчас 29 741 пациентов, вчера эта цифра составляла 30 106. В течение последних суток госпитализировали 1619 человек (накануне – 1885).

Также продолжает снижаться количество пациентов в реанимации.

Количество тех, кто выздоровел после болезни, превысило 40 тысяч.

Темы: коронавирусэпидемияФранция
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