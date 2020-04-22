Во Франции жертв коронавируса уже более 21 тыс., количество госпитализаций снижается

242 просмотра
Среда, 22 апреля 2020, 22:34

Во Франции с симптомами коронавирусной болезни сейчас госпитализированы 29 741 человек - по сравнению со вчерашними днем количество госпитализированных ниже.

Таковы обновленные данные Минздрава Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Жертвами коронавируса во Франции стали 21,340 людей. В течение последних суток умерли 544 человека – чуть больше, чем накануне, когда сообщалось о 531 смерти.

Госпитализированы сейчас 29 741 пациентов, вчера эта цифра составляла 30 106. В течение последних суток госпитализировали 1619 человек (накануне – 1885).

Также продолжает снижаться количество пациентов в реанимации.

Количество тех, кто выздоровел после болезни, превысило 40 тысяч.

Темы: коронавирус эпидемия Франция


powered by lun.ua
Материалы по теме
У людей, которые вылечились от COVID-19, повторно обнаружили вирус 22 апреля 2020, 22:57
Мы держались сколько могли: в Чернигове заявили о первом случае Covid 22 апреля 2020, 22:13
В "ДНР" сообщили про якобы первую смерть от COVID-19 22 апреля 2020, 22:08
Все новости
Главные новости
У людей, которые вылечились от COVID-19, повторно обнаружили вирус
ЕС предоставит Украине "коронавирусные" 600 млн евро только в обмен на проведение реформ
Коронавирус Италии: в течение суток выздоровело рекордное количество людей
В Вишневом вспышка COVID-19, Нацгвардия оцепила общежитие
Все новости
соцсети

Что предлагают Tinder, Bumble и другие сайты знакомств во время карантина

мнение

Почему лучше зевнуть, чем сдерживать себя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів