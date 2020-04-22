У США на коронавірус почали хворіти коти

Медики виявили зараження на коронавірус у двох домашніх котів у штаті Нью-Йорк.

Джерело: Associated Press

Деталі: Як вважають у Центрі з контролю і профілактики захворювань у США (CDC) та у міністерстві сільського господарства США, коти могли заразитися від своїх хазяїв або сусідів.

Перший кіт проявив ознаки хвороби приблизно через тиждень після того, як його хазяїн нетривалий час перехворів на респіраторне захворювання. Водночас діагноз COVID-19 у хазяїна цього кота не був встановлений. Хазяї повідомляють, що тварина іноді виходить на вулицю і може вступити в контакт з інфікованою людиною в своєму районі.

Хазяїн другого кота був хворий на коронавірус.

У котів проявляються симптоми респіраторного захворювання, ветеринари розраховують, що вони підуть на поправку.

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