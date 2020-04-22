В США коронавирусом начали болеть коты

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Среда, 22 апреля 2020, 23:46

Медики обнаружили заражения коронавирусом в двух домашних котов в штате Нью-Йорк.

Источник: Associated Press

Детали: Как считают в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и в министерстве сельского хозяйства США, коты могли заразиться от своих хозяев или соседей.

Первый кот проявил признаки болезни примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время переболел респираторным заболеванием. В то же время диагноз COVID-19 у хозяина этого кота не был установлен. Хозяева сообщают, что животное иногда выходит на улицу и может вступить в контакт с инфицированным человеком в своем районе.

Хозяин второго кота был болен коронавирусом.

У котов проявляются симптомы респираторного заболевания, ветеринары считают, что они пойдут на поправку.

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Темы: США коронавирус эпидемия


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