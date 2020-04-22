Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США коронавирусом начали болеть коты

Среда, 22 апреля 2020, 23:46
В США коронавирусом начали болеть коты

Медики обнаружили заражения коронавирусом в двух домашних котов в штате Нью-Йорк.

Источник: Associated Press

Детали: Как считают в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и в министерстве сельского хозяйства США, коты могли заразиться от своих хозяев или соседей.

Первый кот проявил признаки болезни примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время переболел респираторным заболеванием. В то же время диагноз COVID-19 у хозяина этого кота не был установлен. Хозяева сообщают, что животное иногда выходит на улицу и может вступить в контакт с инфицированным человеком в своем районе.

Хозяин второго кота был болен коронавирусом.

У котов проявляются симптомы респираторного заболевания, ветеринары считают, что они пойдут на поправку.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
США
На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины - Белый дом
В Белом доме следят за группой Вагнера, но не знают, где Пригожин
Белый дом: США активно рассматривают вопрос о кассетных боеприпасах для Украины
Последние новости
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
Все новости...
Реклама: