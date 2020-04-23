Іран випередив Китай за кількістю заражень COVID-19  

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Четвер, 23 квітня 2020, 01:20

За час пандемії нового коронавірусу, в Ірані на COVID-19 захворіло 85 996 (+1194 хворих за минулу добу). В той же час у Китаї зафіксовано 83 868 (+30) випадки захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: В Ірані з 85 996 захворілих 5391 померло (понад 90 за минулу добу), 63 113 людей одужало.

У Китаї з 83 868 випадків захворювання 4536 людей померло (за минулу добу летальних випадків не зафіксовано), 77 151 пацієнтів одужало.

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Теми: коронавірус Іран Китай епідемія


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