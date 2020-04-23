Іран випередив Китай за кількістю заражень COVID-19
Четвер, 23 квітня 2020, 01:20
За час пандемії нового коронавірусу, в Ірані на COVID-19 захворіло 85 996 (+1194 хворих за минулу добу). В той же час у Китаї зафіксовано 83 868 (+30) випадки захворювання.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers
Деталі: В Ірані з 85 996 захворілих 5391 померло (понад 90 за минулу добу), 63 113 людей одужало.
У Китаї з 83 868 випадків захворювання 4536 людей померло (за минулу добу летальних випадків не зафіксовано), 77 151 пацієнтів одужало.
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Нагадаємо:
- Станом на 1:00 23 квітня у світі зафіксовано 2 628 894 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 74 191 інфікованих.