Иран опередил Китай по количеству заражений COVID-19

За время пандемии нового коронавируса, в Иране на COVID-19 заболело 85996 (+1194 больных за минувшие сутки). В то же время в Китае зафиксировано 83 868 (+30) случаи заболевания.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: В Иране с 85 996 заболевших 5391 умерло (более 90 за минувшие сутки), 63113 человек выздоровели.

В Китае с 83 868 случаев заболевания 4536 человек умерло (за минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано), 77151 пациентов выздоровели.

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Напомним: