Иран опередил Китай по количеству заражений COVID-19
68 просмотров
Четверг, 23 апреля 2020, 01:20
За время пандемии нового коронавируса, в Иране на COVID-19 заболело 85996 (+1194 больных за минувшие сутки). В то же время в Китае зафиксировано 83 868 (+30) случаи заболевания.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers
Детали: В Иране с 85 996 заболевших 5391 умерло (более 90 за минувшие сутки), 63113 человек выздоровели.
В Китае с 83 868 случаев заболевания 4536 человек умерло (за минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано), 77151 пациентов выздоровели.
Читайте также:
Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19
Напомним:
- По состоянию на 1:00 23 апреля в мире зафиксировано 2 628 894 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 74 191 инфицированных.
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!