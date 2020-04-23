Іспанія в третій раз продовжила надзвичайний стан

Іспанський парламент підтримав продовження надзвичайного стану до 9 травня.

Джерело: CNN

Деталі: Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що його уряд "запроваджує систему контролю" для туристів "щоб уникнути більшої кількості хворих".

Надзвичайний стан було вперше введено в дію 14 березня.

Що було раніше: Іспанія досягла піку поширення коронавірусу і органи охорони здоров'я заявили, що цього тижня їхня мета полягає в тому, щоб число нових інфекцій постійно йшло на зниження.

Читайте також:

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

Нагадаємо: