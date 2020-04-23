Іспанія в третій раз продовжила надзвичайний стан
Іспанський парламент підтримав продовження надзвичайного стану до 9 травня.
Джерело: CNN
Деталі: Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що його уряд "запроваджує систему контролю" для туристів "щоб уникнути більшої кількості хворих".
Надзвичайний стан було вперше введено в дію 14 березня.
Що було раніше: Іспанія досягла піку поширення коронавірусу і органи охорони здоров'я заявили, що цього тижня їхня мета полягає в тому, щоб число нових інфекцій постійно йшло на зниження.
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