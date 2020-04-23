Іспанія в третій раз продовжила надзвичайний стан

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Четвер, 23 квітня 2020, 02:17

Іспанський парламент підтримав продовження надзвичайного стану до 9 травня.

Джерело: CNN

Деталі: Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що його уряд "запроваджує систему контролю" для туристів "щоб уникнути більшої кількості хворих".

Надзвичайний стан було вперше введено в дію 14 березня.

Що було раніше: Іспанія досягла піку поширення коронавірусу і органи охорони здоров'я заявили, що цього тижня їхня мета полягає в тому, щоб число нових інфекцій постійно йшло на зниження.

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Теми: коронавірус Іспанія


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