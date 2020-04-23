Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение 

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Четверг, 23 апреля 2020, 02:17

Испанский парламент поддержал продление чрезвычайного положения до 9 мая.

Источник: CNN

Детали: Премьер-министр Испании Педро Санчес упомянул, что его правительство "внедряет систему контроля" для туристов "чтобы избежать большего количества заболевших". 

Чрезвычайное положение было впервые введено в действие 14 марта.

Что было ранее: Испания достигла пика распространения коронавируса, и органы здравоохранения заявили, что на этой неделе их цель состоит в том, чтобы число новых случаев постоянно шло на понижение.

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Темы: коронавирус Испания


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