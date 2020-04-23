Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение
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Четверг, 23 апреля 2020, 02:17
Испанский парламент поддержал продление чрезвычайного положения до 9 мая.
Источник: CNN
Детали: Премьер-министр Испании Педро Санчес упомянул, что его правительство "внедряет систему контроля" для туристов "чтобы избежать большего количества заболевших".
Чрезвычайное положение было впервые введено в действие 14 марта.
Что было ранее: Испания достигла пика распространения коронавируса, и органы здравоохранения заявили, что на этой неделе их цель состоит в том, чтобы число новых случаев постоянно шло на понижение.
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Напомним:
- По состоянию на 1:00 23 апреля в мире зафиксировано 2 628 894 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 74 191 инфицированных.
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