Трамп тимчасово зупинив імміграцію до США через коронавірус

Президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення імміграції до країни у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: Білий дім в Twitter

Дослівно: "Це гарантує, що безробітні американці будуть першими в черзі на робочі місця під час відновлення американської економіки і збереже наші медичні ресурси для американських пацієнтів.

Обмеження буде діяти протягом 60 днів, і Адміністрація продовжить стежити за ринком праці, щоб при необхідності внести зміни або доповнення до указу".

Що було раніше: Дональд Трамп заявив про намір припинити імміграцію до країни у зв’язку з пандемією COVID-19.

"На тлі нападу з боку невидимого ворога, а також з метою необхідності захисту робочих місць наших чудових американських громадян, я підпишу виконавчий наказ про тимчасове припинення імміграції до США", - заявив президент США.

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