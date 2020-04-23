Трамп тимчасово зупинив імміграцію до США через коронавірус
Президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення імміграції до країни у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Джерело: Білий дім в Twitter
Дослівно: "Це гарантує, що безробітні американці будуть першими в черзі на робочі місця під час відновлення американської економіки і збереже наші медичні ресурси для американських пацієнтів.
Обмеження буде діяти протягом 60 днів, і Адміністрація продовжить стежити за ринком праці, щоб при необхідності внести зміни або доповнення до указу".
Що було раніше: Дональд Трамп заявив про намір припинити імміграцію до країни у зв’язку з пандемією COVID-19.
"На тлі нападу з боку невидимого ворога, а також з метою необхідності захисту робочих місць наших чудових американських громадян, я підпишу виконавчий наказ про тимчасове припинення імміграції до США", - заявив президент США.
Нагадаємо:
- В США станом на 23 квітня зафіксовано 840 897 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.