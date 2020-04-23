Трамп временно остановил иммиграцию в США из-за коронавируса

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Четверг, 23 апреля 2020, 03:30

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении иммиграции в страну в связи с пандемией коронавируса.

Источник: Белый дом в Twitter

Дословно: "Это гарантирует, что безработные американцы будут первыми в очереди на рабочие места во время восстановления американской экономики и сохранит наши медицинские ресурсы для американских пациентов.

Ограничение будет действовать в течение 60 дней, Администрация продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести поправки в указ".

Что было раньше: Дональд Трамп заявил о намерении прекратить иммиграцию в страну в связи с пандемией COVID-19.

"На фоне нападения со стороны невидимого врага, а также с целью необходимости защиты рабочих мест наших замечательных американских граждан, я подпишу исполнительный приказ о временном прекращении иммиграции в США", - заявил президент США.

Темы: США Трамп коронавирус


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