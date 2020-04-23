За добу підтверджено 79 959 випадків COVID-19 

2570 переглядів
Четвер, 23 квітня 2020, 07:14

22 квітня у світі діагностували 79 959 заражень COVID-19. Це на 3000 випадків більше ніж 21 квітня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: Зокрема, в США 29 973, Росії 5236, Великобританії 4451, Іспанії 4211, Італії 3370, Туреччини 3083, Бразилії 2678, Німеччині 2195 нових випадків захворювання коронавірус.

Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

Читайте також: 

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

Нагадаємо: 

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Air Canada припинила літати до США 23 квітня 2020, 04:44
Трамп тимчасово зупинив імміграцію до США через коронавірус 23 квітня 2020, 03:30
Іспанія в третій раз продовжила надзвичайний стан 23 квітня 2020, 02:17
Усі новини
Головні новини
Глава ВООЗ про коронавірус: "Цей вірус буде з нами ще довго"
SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink
Для отримання посади Саакашвілі спробує домовитись зі "слугами" - джерела
У людей, які вилікувалися від COVID-19, повторно виявили вірус
Усі новини
їжа

Шість страв з рису. Секрети приготування від шеф-кухаря

Фото

Рослини, яких врятувала турбота