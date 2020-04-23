За добу підтверджено 79 959 випадків COVID-19
22 квітня у світі діагностували 79 959 заражень COVID-19. Це на 3000 випадків більше ніж 21 квітня.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers
Деталі: Зокрема, в США 29 973, Росії 5236, Великобританії 4451, Іспанії 4211, Італії 3370, Туреччини 3083, Бразилії 2678, Німеччині 2195 нових випадків захворювання коронавірус.
Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.
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Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19
Нагадаємо:
- Станом на 1:00 23 квітня у світі зафіксовано 2 628 894 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.