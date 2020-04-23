За сутки подтверждено 79 959 случаев COVID-19
Четверг, 23 апреля 2020, 07:14
22 апреля в мире диагностировали 79 959 заражений COVID-19. Это на 3000 случаев больше чем 21 апреля.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers
Детали: В частности, в США 29 973, России 5236, Великобритании 4451, Испании 4211, Италии 3370, Турции 3083, Бразилии 2678, Германии 2195 новых случаев заболевания коронавирус.
Что было раньше: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется.
Читайте также:
Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19
Напомним:
- По состоянию на 1:00 23 апреля в мире зафиксировано 2 628 894 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.