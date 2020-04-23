Коронавірус вразив ще 4 тигрів, 3 левів і 2 домашніх кішок у Нью-Йорку

В американському зоопарку Бронкса ще сім великих кішок- чотири тигра і три африканських леви – отримали позитивний результат тесту на коронавірус після того, як заразилася тигр Надя.

Джерело: Товариство охорони дикої природи, яке управляє зоопарком, NBC New York

Деталі: Тварин протестували після того, як у чотирирічного малайського тигра на ім'я Надя з'явився сухий кашель і втрата апетиту в кінці березня.

Результати тестів Наді повернулися 5 квітня. На той момент симптоми були в усіх, крім однієї, "великих кішок", які показали позитивний результат на COVID-19.

У зоопарку кажуть, що з часу першого тесту, проведеного на початку цього місяця, кішки одужали, поводяться і їдять нормально. Їхній кашель також значно зменшився.

У зоопарку припускають, що котячих заразив безсимптомний працівник.

У чотирьох зоопарках були прийняті профілактичні заходи, щоб не допустити зараження COVID-19 інших тварин.

Водночас, Центр із контролю і профілактики захворювань оголосив, що дві домашні кішки в Нью-Йорку дали позитивний результат на коронавірус. У обох тварин спостерігаються легкі симптоми, очікується їхнє одужання.

За межами США також надходило кілька повідомлень про зараження домашніх собак чи кішок після тісного контакту з хворими людьми, включаючи гонконгську собаку.

Сільськогосподарська влади Гонконгу дійшла висновку, що домашні собаки і кішки не можуть передати вірус людям, але можуть бути носіями коронавірусу.

Американська ветеринарна медична асоціація та Центр із контролю й профілактики захворювань США рекомендують хворим коронавірусом людям обмежувати контакт з тваринами.