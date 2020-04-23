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Коронавирус поразил еще 4 тигров, 3 львов и 2 домашних кошек в Нью-Йорке

Четверг, 23 апреля 2020, 09:16
Коронавирус поразил еще 4 тигров, 3 львов и 2 домашних кошек в Нью-Йорке

В американском зоопарке Бронкса еще семь крупных кошек– четыре тигра и три африканских льва – получили положительный результат теста на коронавирус после того, как заразилась тигр Надя.

Источник: Общество охраны дикой природы, которое управляет зоопарком, NBC New York

Детали: Животных протестированы после того, как у четырехлетнего малайского тигра по имени Надя появился сухой кашель и потеря аппетита в конце марта.

Результаты тестов Нади вернулись 5 апреля. На тот момент симптомы были у всех, кроме одной, "больших кошек", которые показали положительный результат на COVID-19.

В зоопарке говорят, что со времени первоначального теста, проведенного в начале этого месяца, кошки поправились, ведут себя и едят нормально. Их кашель также значительно уменьшился.

В зоопарке предполагают, что кошачьих заразил бессимптомный работник.

В четырех зоопарках были приняты профилактические меры, чтобы не допустить заражения COVID-19 других животных.

В то же время, Центр по контролю и профилактике заболеваний объявил, что две домашние кошки в Нью-Йорке дали положительный результат на коронавирус. У обоих животных наблюдаются легкие симптомы, ожидается их выздоровление.

За пределами США также поступало несколько сообщений о заражении домашних собак или кошек после тесного контакта с больными людьми, включая гонконгскую собаку.

Сельскохозяйственные власти Гонконга пришли к выводу, что домашние собаки и кошки не могут передать вирус людям, но могут быть носителями коронавируса.

Американская ветеринарная медицинская ассоциация и Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют больным коронавирусом людям ограничивать контакт с животными.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияСША
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