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У Києві підприємства почали дезинфікувати дронами

Четвер, 23 квітня 2020, 09:22
У Києві підприємства почали дезинфікувати дронами

КП "Київтеплоенерго" використовуватиме дрони для дезінфекції своїх структурних підрозділів, новий спосіб знезараження території уже протестували на сміттєспалювальному заводі "Енергія".

Джерело: КП "Київтеплоенерго" у Facebook

Пряма мова директора "Енергії" Сергія Крикуна: "З початку введення обмежувальних заходів на території заводу щодня проводиться ретельна дезінфекція, а персонал забезпечений усіма засобами захисту, щоб унеможливити зараження коронавірусною інфекцією.

На підприємство приїжджають сміттєвози з усього Києва, тому важливо забезпечити санітарну безпеку для персоналу заводу.

За допомогою дронів ми швидко обробили під’їзні дороги сміттєвозів та майданчик прийому транспорту біля бункера".

Деталі: У КП відзначили, що дезінфекція із застосуванням безпілотників мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння збудника, більш щільно покриває площу обробки, економить час та спецрозчин.

Коптер, який дезінфікував завод "Енергія" піднімає в повітря 16л дизрозчину за один виліт та за 10-15 хв дезінфікує територію площею до 20 тис. кв. м. 

 

У КП відзначили, що дрони широко застосовувались у Китаї під час боротьби з COVID-19. Загалом там обробили у такий спосіб майже 200 млн кв. м у 3 тис. населених пунктів.

У Києві пілотний проект "Київтеплоенерго" реалізує разом з українською компанією DroneUA.

У КП додали, що проводять щоденну дезінфекцію об’єктів в усіх структурних підрозділах компанії. Загалом з початку карантину на ці потреби використали близько 60 тисяч л дезінфікуючого розчину. На ТЕЦ, котельнях, теплових вузлах, автотранспорті щоденно задіяно понад 4 тисячі оперативного персоналу.

"Енергія" – єдиний сміттєспалювальний завод в Україні. Він утилізує 25% сміття міста Києва, яке в результаті спалювання перетворюється у теплову енергію і забезпечує теплом та гарячою водою понад 300 житлових будинків столиці. Штат заводу – близько 200 працівників.


 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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