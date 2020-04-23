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В Киеве предприятия начали дезинфицировать дронами

Четверг, 23 апреля 2020, 09:22
В Киеве предприятия начали дезинфицировать дронами

КП "Киевтеплоэнерго" будет использовать беспилотники для дезинфекции своих структурных подразделений, новый способ обеззараживания территории уже протестировали на мусоросжигательном заводе "Энергия".

Источник: КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook

Прямая речь директора "Энергии" Сергея Крикуна: "С начала введения ограничительных мероприятий на территории завода ежедневно проводится тщательная дезинфекция, а персонал обеспечен всеми средствами защиты, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией.

На предприятие приезжают мусоровозы со всего Киева, поэтому важно обеспечить санитарную безопасность для персонала завода.

С помощью дронов мы быстро обработали подъездные дороги мусоровозов и площадку приема транспорта у бункера".

Детали: В КП отметили, что дезинфекция с применением беспилотников минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания возбудителя, более плотно покрывает площадь обработки, экономит время и спецраствор.

Коптер, который дезинфицировал завод "Энергия" поднимает в воздух 16л дизраствора за один вылет и за 10-15 мин дезинфицирует территорию площадью до 20 тыс. кв. м. 

 

В КП отметили, что дроны широко применялись в Китае во время борьбы с COVID-19. В общем там обработали таким образом почти 200 млн кв. м в 3 тыс. населенных пунктов.

В Киеве пилотный проект "Киевтеплоэнерго" реализует совместно с украинской компанией DroneUA.

В КП добавили, что проводят ежедневную дезинфекцию объектов во всех структурных подразделениях компании. Всего с начала карантина на эти цели использовали около 60 тысяч л дезинфицирующего раствора. На ТЭЦ, котельных, тепловых узлах, автотранспорте ежедневно задействовано более 4 тысяч оперативного персонала.

"Энергия" – единственный мусоросжигательный завод в Украине. Он утилизирует 25% мусора города Киева, который в результате сжигания превращается в тепловую энергию и обеспечивает теплом и горячей водой более 300 жилых домов столицы. Штат завода – около 200 работников.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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