Ще троє військових захворіли на COVID-19

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Четвер, 23 квітня 2020, 10:25

У лавах Збройних сил України зафіксовано 46 випадків захворювання на коронавірус, минулої доби захворіли ще троє військовослужбовців.

Джерело: командування медичних сил ЗСУ

Дослівно: "На 07.00 23 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 46 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 6 осіб одужали та 2 летальних випадки".

Деталі: За минулу добу зареєстровано 3 нові випадки захворювання:

Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Північного регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Львівській області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби.

Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 341 осіби. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 80 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 армія


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