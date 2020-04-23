Еще трое военных заболели COVID-19

В рядах Вооруженных сил Украины зафиксировано 46 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки заболели еще трое военнослужащих.

Источник: командование медицинских сил ВСУ

Дословно: "На 07.00 23 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая".

Детали: За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания:

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий), во Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 341 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 80 человек.