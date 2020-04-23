В Україну повертаються лікарі, які боролись з коронавірусом в Італії

Після майже тритижневої роботи в італійських лікарнях українські лікарі, що допомагали боротись з коронавірусом, повертаються в Україну.

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, пише "Європейська правда".

Українські лікарі працювали у містах Пезаро та Урбіно.

"Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з COVID-19, який віднині слугуватиме для лікування хворих на коронавірус у нашій державі", - написав посол на своїй сторінці у Facebook.

"Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями до нас любов та милосердя, жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ у цей час торкнулась трагедія війни та страждань" - цитує посол слова колективного листа монахинь монастиря Святої Кьяри, який надійшов на адресу посольства.

За словами посла, найкращою оцінкою роботи медиків у місцевих лікарнях "стали щирі слова вдячності від простих місцевих мешканців, які на кожному кроці, від вулиць і до супермаркетів, їх впізнавали".

4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19