В Україну повертаються лікарі, які боролись з коронавірусом в Італії

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Четвер, 23 квітня 2020, 12:06

Після майже тритижневої роботи в італійських лікарнях українські лікарі, що допомагали боротись з коронавірусом, повертаються в Україну.

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, пише "Європейська правда". 

Українські лікарі працювали у містах Пезаро та Урбіно. 

"Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з COVID-19, який віднині слугуватиме для лікування хворих на коронавірус у нашій державі", - написав посол на своїй сторінці у Facebook.

"Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями до нас любов та милосердя, жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ у цей час торкнулась трагедія війни та страждань" - цитує посол слова колективного листа монахинь монастиря Святої Кьяри, який надійшов на адресу посольства. 

За словами посла, найкращою оцінкою роботи медиків у місцевих лікарнях "стали щирі слова вдячності від простих місцевих мешканців, які на кожному кроці, від вулиць і до супермаркетів, їх впізнавали". 

4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19

Теми: Італія коронавірус


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