В Украину возвращаются врачи, которые боролись с коронавирусом в Италии

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Четверг, 23 апреля 2020, 12:06

После почти трехнедельной работы в итальянских больницах украинские врачи, помогавшие бороться с коронавирусом, возвращаются в Украину.

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, пишет "Европейская правда".

Украинские врачи работали в городах Пезаро и Урбино.

"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который отныне будет служить для лечения больных коронавирусом в нашей стране", - написал посол на своей странице в Facebook.

"Мы благодарны за проявленные братскими украинским врачами к нам любовь и милосердие, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что вашего народа в это время коснулась трагедия войны и страдания", - цитирует посол коллективное письмо монахинь монастыря Святой Кьяры в адрес посольства.

По словам посла, лучшей оценкой работы медиков в местных больницах "стали искренние слова благодарности от простых местных жителей, которые на каждом шагу, от улиц и в супермаркеты, их узнавали".

4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19.

Темы: Италия коронавирус


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