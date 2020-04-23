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ООН турбує криза з правами людини: Загроза – вірус, а не люди

Четвер, 23 квітня 2020, 13:40
ООН турбує криза з правами людини: Загроза – вірус, а не люди

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш заявив, що пандемія коронавірусу все більше призводить до кризи у сфері прав людини, і закликав уряди вводити лише законні і співмірні з ризиками обмеження.

Джерело: заява Гутерреша у Twitter і на сайті Організації об'єднаних націй, квітнева доповідь ООН

Пряма мова генсека ООН: "Пандемія COVID-19 є надзвичайною ситуацією у сфері суспільної охорони здоров'я. Але більше того: це економічна криза, соціальна криза і людська криза, яка швидко стає кризою прав людини.

Люди і їхні права повинні бути на першому місці. Не можна забувати: загроза – це вірус, а не люди.

Ми в цьому разом: вірус загрожує всім, права людини стосуються всіх. Поважаючи права людини у кризовий час, ми виробимо більш ефективні та інклюзивні рішення для сьогоднішньої надзвичайної ситуації і завтрашнього відновлення".

Деталі: ООН зазначає, що найкращою відповіддю на пандемію є та, яка реагує пропорційно на безпосередні загрози, захищаючи права людини і верховенство закону. Адже вірус не дискримінує, але його наслідки виявляють недоліки у держпослугах і нерівність у доступі до них.

У доповіді ООН констатує, що з огляду на виняткову ситуацію і збереження життя у країн немає іншого вибору, окрім як вжити надзвичайні заходи для сповільнення поширення коронавірусу: великі блокування, обмеження свободи пересування та інших прав.

Такі заходи можуть ненавмисно впливати на життєдіяльність і безпеку людей, їхній доступ до медичної допомоги (не тільки при COVID-19), їжі, води, санітарії, роботи, освіти, дозвілля. Необхідно вжити заходи для пом'якшення таких ненавмисних наслідків, зазначили в ООН.

Організація об'єднаних націй дала державам рекомендації, як реагувати на загрози та кризи так, щоб люди залишалися в центрі уваги.

Серед рекомендацій ООН: використовувати максимально доступні ресурси для забезпечення права на життя і доступності охорони здоров'я для всіх – не лише для хворих COVID-19; орієнтуватися в заходах щодо пом'якшення економічних наслідків пандемії на найбільш вразливі групи людей (зокрема незалежних працівників); забезпечувати дохід і соцдопомогу найменш захищеним верствам населення; усувати непропорційні заходи для мігрантів, біженців, безпритульних, ув’язнених та інших вразливих груп.

Також ООН радить заохочувати політиків і релігійних діячів виступати проти дискримінації, розпалювання ненависті, ейджизму, ксенофобії, расизму чи насильства, що виникають у результаті пандемії, і сприяти інтеграції та єдності.

Крім того, організація рекомендує забезпечити достовірну, доступну та точну інформацію про ситуацію, гарантувати свободу слова.

ООН також радить зміцнювати міжнародну співпрацю та вживати заходи щодо забезпечення загального медичного обслуговування.

Дослівно ООН: "Переконайтеся, що будь-які надзвичайні заходи, в тому числі надзвичайний стан, є законними, пропорційними, необхідними і недискримінаційними, мають конкретну спрямованість і найбільш доречу тривалість... Переконайтеся, що критичні повноваження не використовується як основа для придушення інакомислення, мовчання правозахисників чи журналістів, а є необхідними для охорони здоров'я".

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірускарантинправа людиниООНCovid-2019
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