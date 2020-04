ООН турбує криза з правами людини: Загроза – вірус, а не люди

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш заявив, що пандемія коронавірусу все більше призводить до кризи у сфері прав людини, і закликав уряди вводити лише законні і співмірні з ризиками обмеження.

Джерело: заява Гутерреша у Twitter і на сайті Організації об'єднаних націй, квітнева доповідь ООН

Пряма мова генсека ООН: "Пандемія COVID-19 є надзвичайною ситуацією у сфері суспільної охорони здоров'я. Але більше того: це економічна криза, соціальна криза і людська криза, яка швидко стає кризою прав людини.

Люди і їхні права повинні бути на першому місці. Не можна забувати: загроза – це вірус, а не люди.

Ми в цьому разом: вірус загрожує всім, права людини стосуються всіх. Поважаючи права людини у кризовий час, ми виробимо більш ефективні та інклюзивні рішення для сьогоднішньої надзвичайної ситуації і завтрашнього відновлення".

#COVID19 is a public health emergency — that is fast becoming a human rights crisis.



People — and their rights — must be front and centre.



My new report on how human rights can and must guide #coronavirus response & recovery: https://t.co/CmYirKbsci pic.twitter.com/rssMV0MPBg