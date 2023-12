Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса все больше приводит к кризису в сфере прав человека, и призвал правительства вводить лишь законные и соразмерные с рисками ограничения.

Источник: заявление Гутерреша в Twitter и на сайте Организации объединенных наций, апрельский доклад ООН

Прямая речь генсека ООН: "Пандемия COVID-19 является чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения. Но больше того: это экономический кризис, социальный кризис и человеческий кризис, который быстро становится кризисом прав человека.

Люди и их права должны быть на первом месте. Нельзя забывать: угроза – это вирус, а не люди.

Мы в этом вместе: вирус угрожает всем, права человека касаются всех. Уважая права человека в кризисное время, мы выработаем более эффективные и инклюзивные решения для сегодняшней чрезвычайной ситуации и завтрашнего восстановления".

#COVID19 is a public health emergency — that is fast becoming a human rights crisis.



People — and their rights — must be front and centre.



My new report on how human rights can and must guide #coronavirus response & recovery: https://t.co/CmYirKbsci pic.twitter.com/rssMV0MPBg