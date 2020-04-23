Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса все больше приводит к кризису в сфере прав человека, и призвал правительства вводить лишь законные и соразмерные с рисками ограничения.

Источник: заявление Гутерреша в Twitter и на сайте Организации объединенных наций, апрельский доклад ООН

Прямая речь генсека ООН: "Пандемия COVID-19 является чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения. Но больше того: это экономический кризис, социальный кризис и человеческий кризис, который быстро становится кризисом прав человека.

Люди и их права должны быть на первом месте. Нельзя забывать: угроза – это вирус, а не люди.

Мы в этом вместе: вирус угрожает всем, права человека касаются всех. Уважая права человека в кризисное время, мы выработаем более эффективные и инклюзивные решения для сегодняшней чрезвычайной ситуации и завтрашнего восстановления".

#COVID19 is a public health emergency — that is fast becoming a human rights crisis.



People — and their rights — must be front and centre.



My new report on how human rights can and must guide #coronavirus response & recovery: https://t.co/CmYirKbsci pic.twitter.com/rssMV0MPBg — António Guterres (@antonioguterres) April 23, 2020

Детали: ООН отмечает, что наилучшим ответом на пандемию является тот, который реагирует пропорционально на непосредственные угрозы, защищая права человека и верховенство закона. Ведь вирус не дискриминирует, но его последствия обнаруживают недостатки в госуслугах и неравенство в доступе к ним.

В докладе ООН констатирует, что ввиду исключительной ситуации и сохранения жизни у стран нет иного выбора, кроме как принять чрезвычайные меры для замедления распространения коронавируса: обширные блокировки, ограничения свободы передвижения и других прав.

Такие меры могут непреднамеренно влиять на жизнедеятельность и безопасность людей, их доступ к медицинской помощи (не только при COVID-19), еде, воде, санитарии, работе, образованию, досугу. Необходимо принять меры для смягчения таких непреднамеренных последствий, отметили в ООН.

Организация объединенных наций дала государствам рекомендации, как реагировать на угрозы и кризисы так, чтобы люди оставались в центре внимания.

Среди рекомендаций ООН: использовать максимально доступные ресурсы для обеспечения права на жизнь и доступности здравоохранения для всех – не только для больных COVID-19; ориентироваться в мерах по смягчению экономических последствий пандемии на самые уязвимые группы людей (в том числе независимых работников); обеспечивать доход и соцпомощь самым незащищенным слоям населения; устранять непропорциональные меры для мигрантов, беженцев, бездомных, заключенных и других уязвимых групп.

Также ООН советует поощрять политиков и религиозных деятелей выступать против дискриминации, разжигания ненависти, эйджизма, ксенофобии, расизма или насилия, возникающих в результате пандемии, и способствовать интеграции и единству.

Кроме того, организация рекомендует обеспечить достоверную, доступную и точную информацию о ситуации, гарантировать свободу слова.

ООН также советует укреплять международное сотрудничество и принимать меры по обеспечению всеобщего медицинского обслуживания.

Дословно ООН: "Убедитесь, что любые чрезвычайные меры, в том числе чрезвычайное положение, являются законными, пропорциональные, необходимыми и недискриминационными, имеют конкретную направленность и наиболее подходящую продолжительность... Убедитесь, что критические полномочия не используется как основа для подавления инакомыслия, молчания правозащитников или журналистов, а являются необходимыми для охраны здоровья".