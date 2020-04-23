У Харкові п'яний священник УПЦ МП влаштував ДТП і намагався втекти

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Четвер, 23 квітня 2020, 15:40

У Харкові п'яний священник Української православної церкви Московського патріархату Богдан Іванчук спричинив ДТП та намагався зникнути з місця події.

Джерело: коментар патрульної поліції Харківської області УП, Police Control Ukraine, місцеве видання Newsroom

Деталі: У поліції повідомили, що подія трапилася під вечір 22 квітня: "патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих в Харкові по вулиці Клочківській. Заявник повідомив, що водій авто Volkswagen Passat здійснив зіткнення з його автомобілем Lexus та поїхав в бік с.м.т. Мала Данилівка".

 

Патрульним вдалося зупинили машину, а під час спілкування з водієм правоохоронці "виявили ознаки алкогольного сп'яніння, а на автомобілі було виявлено характерні пошкодження, що могли виникнути в результаті ДТП".

Дослівно поліція: "Від огляду на стан сп'яніння за допомогою приладу Drager, а також у лікаря нарколога водій відмовився в присутності двох свідків".

 
фото: Police Control Ukraine

На водія цієї автівки правоохоронці склали адмінпротоколи за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) та ч.1 ст. 130 КУпАП (відмова водія від огляду на стан алкогольного сп'яніння).

 
фото: Police Control Ukraine

Місцеві видання пишуть, що п’яним водієм виявився 55-річний протоієрей Української православної церкви (Московського патріархату) Богдан Іванчук. Згідно з офіційним сайтом Харківської єпархії УПЦ (МП), він є настоятелем Вознесенського храму в Золочеві.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Харків ДТП


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