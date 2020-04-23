В Харькове пьяный священник УПЦ МП устроил ДТП и пытался скрыться

В Харькове пьяный священник Украинской православной церкви Московского патриархата Богдан Иванчук стал причиной ДТП и пытался скрыться с места происшествия.

Источник: комментарий патрульной полиции Харьковской области УП, Police Control Ukraine, местное издание Newsroom

Детали: В полиции сообщили, что происшествие случилось под вечер 22 апреля: "патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных в Харькове по улице Клочковской. Заявитель сообщил, что водитель авто Volkswagen Passat столкнулся с его автомобилем Lexus и поехал в сторону пгт Малая Даниловка".

Патрульным удалось остановили машину, а во время общения с водителем правоохранители "обнаружили признаки алкогольного опьянения, а на автомобиле было обнаружено характерные повреждения, которые могли возникнуть в результате ДТП".

Дословно полиция: "От осмотра на состояние опьянения с помощью прибора Drager, а также у врача нарколога водитель отказался в присутствии двух свидетелей".

фото: Police Control Ukraine

На водителя этого автомобиля правоохранители составили админпротоколы по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств), в 122-4 КУоАП (оставление места ДТП) и ч.1 ст. 130 КУоАП (отказ водителя от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения).

фото: Police Control Ukraine

Местные издания пишут, что пьяным водителем оказался 55-летний протоиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата) Богдан Иванчук. Согласно официальному сайту Харьковской епархии УПЦ (МП), он является настоятелем Вознесенского храма в Золочеве.