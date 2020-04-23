Майже 50% смертей від коронавірусу у Європі стались у закладах соціального піклування

Майже половина смертей від коронавірусу у Європі стались у закладах соціального піклування.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

"За оцінками з країн Європейського регіону, до 50% тих, хто помер від COVID-19, знаходилися у закладах соціального піклування довгострокового перебування. Це неймовірна людська трагедія", - зазначив він.

За його словами, ситуація у таких закладах викликає велику стурбованість.

Як повідомлялося раніше, спалах коронавірусу у закладах соціального піклування, зокрема, будинках для літніх людей, став великим викликом для низки країн, особливо тих, що найбільше постраждали від епідемії – Італії, Іспанії, Франції, Бельгії.

За попередніми оцінками, в Іспанії у закладах соціальної опіки від коронавірусу померли більше 11 600 людей.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ нагадували, що зниження темпів зростання нових випадків коронавірусу в країнах Європи не означає, що прийшов час послабити заходи для боротьби з поширенням вірусу.