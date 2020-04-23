Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже 50% смертей від коронавірусу у Європі стались у закладах соціального піклування

Четвер, 23 квітня 2020, 16:19

Майже половина смертей від коронавірусу у Європі стались у закладах соціального піклування.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.  

"За оцінками з країн Європейського регіону, до 50% тих, хто помер від COVID-19, знаходилися у закладах соціального піклування довгострокового перебування. Це неймовірна людська трагедія", - зазначив він.

За його словами, ситуація у таких закладах викликає велику стурбованість.

Як повідомлялося раніше, спалах коронавірусу у закладах соціального піклування, зокрема, будинках для літніх людей, став великим викликом для низки країн, особливо тих, що найбільше постраждали від епідемії – Італії, Іспанії, Франції, Бельгії.

За попередніми оцінками, в Іспанії у закладах соціальної опіки від коронавірусу померли більше 11 600 людей

Нагадаємо, раніше у ВООЗ нагадували, що зниження темпів зростання нових випадків коронавірусу в країнах Європи не означає, що прийшов час послабити заходи для боротьби з поширенням вірусу.

Теми: Європакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Європа
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
ЄС прагне збільшити сухопутний експорт українського зерна після виходу РФ із "зернової угоди"
Зеленський: Коли повітряний щит України стане достатньо міцним, захистимо всю Європу
Останні новини
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
Усі новини...
Реклама: