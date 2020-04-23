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Почти 50% смертей от коронавируса в Европе произошли в учреждениях социальной опеки

Четверг, 23 апреля 2020, 16:19

Почти половина всех смертей от коронавируса в Европе пришлась на учреждения социальной опеки.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"По оценкам из стран Европейского региона, до 50% тех, кто умер от COVID-19 находились в учреждениях социальной опеки долгосрочного пребывания. Это невероятная человеческая трагедия", - отметил он.

По его словам, ситуация в таких заведениях вызывает большую обеспокоенность.

Как сообщалось ранее, вспышка коронавируса в учреждениях социальной опеки, в частности в домах престарелых, стала большим вызовом для ряда стран, особенно тех, которые больше всего пострадали от эпидемии - Италии, Испании, Франции, Бельгии.

По предварительным оценкам, в Испании в учреждениях социальной опеки от коронавируса умерли более 11 600 человек.

Напомним, ранее в ВОЗ напоминали, что снижение темпов роста новых случаев коронавируса в странах Европы не означает, что пришло время ослабить меры по борьбе с распространением вируса.

Темы: Европакоронавирус
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