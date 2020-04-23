Коронавірус в Іспанії був з середини лютого і поширився без "нульового пацієнта" - звіт

В Іспанії не було так званого "нульового пацієнта" з коронавірусом, а скоріше підтверджується інформація про групу людей, заражених в інших країнах протягом лютого, і які після цього приїхали в Іспанію.

Про це свідчить дослідження команда вчених з Інституту здоров'я Карлоса III в Мадриді, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Вчені проаналізували перші 28 вірусних геномів, виявлених в Іспанії і виявили 15 шляхів поширення.

23 лютого координатор з надзвичайних ситуацій Міністерства охорони здоров'я Фернандо Симон заявив: "В Іспанії немає вірусу, і хвороба не передається, і нині у нас немає ніяких випадків". Але схоже, що на той час вірус вже був в Іспанії.

Аналіз показує, що 28 іспанських геномів належать до трьох основних вірусних сімейств, ідентифікованим по світу і названими S, G і V, з невеликою різноманітністю серед них.

Вчені припускають, що загальний предок з 1600 досліджених вірусів був виявлений в китайському місті Ухань приблизно 24 листопада. Тринадцять іспанських геномів належать до сімейства S, і 11 з них пов'язані з попереднім випадком, виявленим 1 лютого в Шанхаї.

Перші три геноми сімейства S, виявлені в Іспанії, взяті із зразків, узятих 26 і 27 лютого в Валенсії. Тижнем раніше 2500 фанатів Валенсії вирушили в Мілан, щоб подивитися футбольний матч Аталанта-Валенсія, який мер Бергамо Джорджіо Горі назвав "біологічною бомбою".

Однак генетичний аналіз показує, що коронавіруси сімейства S вже циркулювали в Іспанії ще раніше, приблизно 14 лютого. Інша група з півдюжини випадків з Мадрида вказує на те, що сімейство G вже циркулювало в столиці Іспанії приблизно 18 лютого.

Дослідження дозволяє простежити вибухове поширення вірусу. Випадок з Шанхаєм 1 лютого, ймовірно, пов'язаний з двома іншими зразками, взятими у Франції 25 і 26 лютого, ще одним з Мадрида 2 березня, з Чилі 3 березня, з США 4 березня, з Грузії в березні 8 і ще одним з Бразилії 16 березня.

Специфічна гілка вірусу продовжилася з Іспанії в шість інших країн. "В Іспанії не було нульового пацієнта. Нульового пацієнта немає, коли епідемія вже настільки поширена", - підкреслює вірусолог Хосе Алкамі.

"Грунтуючись на інформації, яку ми маємо сьогодні, ми вважаємо, що в Іспанії було не менше 15 різних шляхів поширення. Це щось схоже на те, що сталося в інших країнах, таких як США і Ісландія, де також були виявлені множинні записи вірусу", - сказав генетик Фернандо Гонсалес з Валенсії.