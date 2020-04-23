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Коронавирус в Испании был с середины февраля и распространился без "нулевого пациента" - отчет

Четверг, 23 апреля 2020, 16:27

В Испании не было так называемого "нулевого пациента" с коронавирусом, а скорее подтверждается информация о группе людей, зараженных в других странах в течение февраля, которые после этого приехали в Испанию.

Об этом свидетельствует исследование команды ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Ученые проанализировали первые 28 вирусных геномов, выявленных в Испании, и обнаружили 15 путей распространения.

23 февраля координатор по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Фернандо Симон заявил: "В Испании нет вируса, и болезнь не передается, и сейчас у нас нет никаких случаев". Но похоже, что в то время вирус уже был в Испании.

Анализ показывает, что 28 испанских геномов принадлежат к трем основным вирусным семействам, идентифицированным по миру и названным S, G и V, с небольшим разнообразием среди них.

Ученые предполагают, что общий предок 1600 исследованных вирусов был обнаружен в китайском городе Ухань примерно 24 ноября. 13 испанских геномов принадлежат к семейству S, и 11 из них связаны с предыдущим случаем, выявленным 1 февраля в Шанхае.

Первые три генома семейства S, обнаруженные в Испании, взяты из образцов, взятых 26 и 27 февраля в Валенсии. Неделей ранее 2500 фанатов Валенсии отправились в Милан, чтобы посмотреть футбольный матч Аталанта-Валенсия, который мэр Бергамо Джорджо Гори назвал "биологической бомбой".

Однако генетический анализ показывает, что коронавирусы семейства S уже циркулировали в Испании еще раньше, примерно с 14 февраля. Другая группа из полудюжины случаев из Мадрида указывает на то, что семейство G уже циркулировало в столице Испании примерно с 18 февраля.

Исследование позволяет проследить взрывное распространение вируса. Случай с Шанхаем 1 февраля, вероятно, связан с двумя другими образцами, взятыми во Франции 25 и 26 февраля, еще одним из Мадрида 2 марта, из Чили 3 марта, из США 4 марта, из Грузии 8 марта и еще одним из Бразилии 16 марта.

Специфическая ветвь вируса продолжилась из Испании в шесть других стран. "В Испании не было нулевого пациента. Нулевого пациента нет, когда эпидемия уже настолько распространена", - подчеркивает вирусолог Хосе Алками.

"Основываясь на информации, которую мы имеем сегодня, мы считаем, что в Испании было не менее 15 различных путей распространения. Это нечто похожее на то, что произошло в других странах, таких как США и Исландия, где также были обнаружены множественные случаи вируса", - сказал генетик Фернандо Гонсалес из Валенсии.

Темы: Испаниякоронавирус
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