Баканов пропонує продовжити блокувати Яндекс, Mail.ru та інші російські сервіси

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Четвер, 23 квітня 2020, 17:12

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони додаткові пропозиції щодо продовження санкцій проти російських веб-ресурсів та програмних продуктів.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зокрема, Баканов пропонує продовжити санкції не лише проти "Вконтакте" та "Одноклассники", але й проти "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" і "Парус".

Також він запропонував створити та забезпечити функціонування в Україні Єдиного реєстру програмного забезпечення, дозволеного для використання у державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

На думку кіберфахівців СБУ, це дасть можливість обмежити закупівлю та використання забороненого програмного забезпечення та створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної ІТ-сфери.

Що було раніше: 8 квітня депутат фракції "Голос" Роман Лозинський написав зверненнядо президента, РНБО, Кабміну, та СБУ з вимогою продовжити дію указів про блокування доступу в Україні до російських соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також пропагандистських сайтів, який можуть відновити вже через місяць.

10 квітня Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони України пропозицію продовжити санкції щодо російських соціальних мереж "Одноклассники" та "ВКонтакте" ще на 3 роки.

Передісторія:  

Теми: СБУ РНБО Росія соцмережі інформаційна війна


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