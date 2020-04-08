"Голос" вимагає продовжити блокування російських соцмереж та пропагандистських медіа

Депутат фракції "Голос" Роман Лозинський вимагає продовжити дію указів про блокування доступу в Україні до російських соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також пропагандистських сайтів, який можуть відновити вже через місяць.

Джерело: Лозинський у facebook

Пряма мова: "Вже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній. Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я — ні.

Сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну, та СБУ. Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора".

Лозинський додав, що не можна сприяти агресору вести гібридну війну в інформаційному полі і заробляти гроші на українцях.

“ВКонтакте” й “Одноклассники” відновлять роботу в Україні. Вже через місяць. Разом із сотнями інших заборонених (поки... Опубліковано Романом Лозинським Середа, 8 квітня 2020 р.

Що було раніше: 11 лютого на той час міністр культури Володимир Бородянський заявив, що його міністерство ініціюватиме продовження заборони на російські соціальні мережі та медіа.

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви та проголосувала відставку його уряду.

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