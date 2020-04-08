"Голос" вимагає продовжити блокування російських соцмереж та пропагандистських медіа
Депутат фракції "Голос" Роман Лозинський вимагає продовжити дію указів про блокування доступу в Україні до російських соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також пропагандистських сайтів, який можуть відновити вже через місяць.
Джерело: Лозинський у facebook
Пряма мова: "Вже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній. Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я — ні.
Сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну, та СБУ. Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора".
Лозинський додав, що не можна сприяти агресору вести гібридну війну в інформаційному полі і заробляти гроші на українцях.
“ВКонтакте” й “Одноклассники” відновлять роботу в Україні. Вже через місяць. Разом із сотнями інших заборонених (поки...Опубліковано Романом Лозинським Середа, 8 квітня 2020 р.
Що було раніше: 11 лютого на той час міністр культури Володимир Бородянський заявив, що його міністерство ініціюватиме продовження заборони на російські соціальні мережі та медіа.
4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви та проголосувала відставку його уряду.
Передісторія:
- 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс".
- У квітні 2018 року сайт "Вконтакте" був на 11 місці за відвідуваністю.
- У січні 2019 року "Вконтакте" втратив позиції, але все ще був у топ-25 сайтів в Україні.