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Хорватія починає поступовий вихід з карантину з 27 квітня

Четвер, 23 квітня 2020, 17:18

З понеділка, 27 квітня, Хорватія починає перший етап послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

"Можна сказати, що епідеміологічна ситуація наразі знаходиться під контролем. За вісім тижнів від початку епідемії в Хорватії ми не перевищували двозначну кількість нових хворих на день, і, незважаючи на незначні коливання, ця тенденція знижується останні два тижні... Ми змогли зробити це разом – завдяки своєчасним заходам, але перш за все відповідальній поведінці громадян", - сказав прем'єр-міністр країни Андрей Пленкович на засіданні уряду.

З понеділка стартує перша фаза виходу з карантину. З цього дня відновлюють роботу всі магазини, окрім торгових центрів.

Починає працювати міський громадський транспорт, приміський транспорт та експрес-лінії для перевезення на острови, але поки що не пороми.

Також відкриваються низка підприємств сфери послуг (ательє, майстерні виготовлення ключів тощо), за винятком тих, які передбачають тісний контакт з клієнтами, а також – бібліотеки, галереї, музеї.

Поновлюються тренування спортсменів першої та другої категорії в окремих спортивних та старших командах, які виступають у змаганнях найвищого рівня. Планують проводити державні іспити для пріоритетних груп студентів.

Якщо перша фаза буде успішною, друга фаза стартує 4 травня. Вона передбачає відновлення повноцінного функціонування системи охорони здоров'я. Також – відкриття перукарень, салонів краси та інших підприємств сфери послуг, які передбачають тісний контакт з клієнтами – але із заходами безпеки.

Третій етап запланований на 11 травня: дозволять зібрання за участі до 10 осіб із дотриманням дистанції, відкриття торгових центрів, дошкільних закладів та початкової школи – але із заходами безпеки. Також буде поновлено навчанні в малих групах у закладах вищої освіти.

Почне працювати транспорт між муніципалітетами та буде відкрито внутрішнє повітряне сполучення.

Відкриються заклади громадського харчування, але з обслуговуванням виключно на відкритих майданчиках та з вимогою дотримуватися спеціальних заходів безпеки.

Також на цьому етапі відкриють доступ до національних природних парків.

За даними на 23 квітня, у Хорватії – 1981 підтверджених випадків коронавірусу. 50 хворих – померли, 883 – вилікувалися.

Теми: Хорватіякарантин
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