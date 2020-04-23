Хорватия начинает постепенный выход из карантина с 27 апреля

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Четверг, 23 апреля 2020, 17:18

С понедельника, 27 апреля, Хорватия начинает первый этап ослабления карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

"Можно сказать, что эпидемическая ситуация пока находится под контролем. За восемь недель с начала эпидемии в Хорватии мы не превышали двузначное количество новых больных в день, и, несмотря на незначительные колебания, эта тенденция снижается последние две недели... Мы смогли сделать это вместе - благодаря своевременным мерам, но прежде всего ответственному поведению граждан", - сказал премьер-министр страны Андрей Пленкович на заседании правительства.

С понедельника стартует первая фаза выхода из карантина. С этого дня возобновляют работу все магазины, кроме торговых центров.

Начинает работать городской общественный транспорт, пригородный транспорт и экспресс-линии для перевозки на острова, но пока не паромы.

Также открываются ряд предприятий сферы услуг (ателье, мастерские изготовления ключей и т.п.), за исключением тех, которые предусматривают тесный контакт с клиентами, а также - библиотеки, галереи, музеи.

Возобновляются тренировки спортсменов первой и второй категории в отдельных спортивных и старших командах, выступающих в соревнованиях самого высокого уровня. Планируется проводить государственные экзамены для приоритетных групп студентов.

Если первая фаза будет успешной, вторая фаза стартует 4 мая. Она предусматривает восстановление полноценного функционирования системы здравоохранения. Также - открытие парикмахерских, салонов красоты и других предприятий сферы услуг, предусматривающих тесный контакт с клиентами - но с мерами безопасности.

Третий этап запланирован на 11 мая: разрешат собрания с участием до 10 человек с соблюдением дистанции, открытие торговых центров, дошкольных учреждений и начальной школы - но с мерами безопасности. Также будет восстановлено обучение в малых группах в учреждениях высшего образования.

Начнет работать транспорт между муниципалитетами и будет открыто внутреннее воздушное сообщение.

Откроются заведения общественного питания, но с обслуживанием исключительно на открытых площадках и с требованием соблюдать специальные меры безопасности.

Также на этом этапе откроют доступ в национальные природные парки.

По данным на 23 апреля, в Хорватии - 1981 подтвержденный случай коронавируса. 50 больных - умерли, 883 - вылечились.

Темы: Хорватия карантин


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