Порушник карантину побив курсанта, який зробив йому зауваження – поліція

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Четвер, 23 квітня 2020, 18:50

Курсант зробив зауваження молодим людям про порушення карантинних вимог, на що один з порушників почав нецензурно висловлюватися та вдарив поліцейського.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: Згідно з повідомленням, 23 квітня курсант університету внутрішніх справ під час патрулювання у Кривому Розі Дніпропетровської області помітив групу молодих людей, які перебували без захисних масок. Він зробив їм зауваження, за що отримав тілесні ушкодження.

Зазначається, що особу порушника встановили. Попередньо встановлено, що він перебував під впливом наркотиків.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Українська правда
Теми: карантин надзвичайна подія поліція коронавірус Дніпропетровська область


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