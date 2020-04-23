Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порушник карантину побив курсанта, який зробив йому зауваження – поліція

Четвер, 23 квітня 2020, 18:50
Порушник карантину побив курсанта, який зробив йому зауваження – поліція

Курсант зробив зауваження молодим людям про порушення карантинних вимог, на що один з порушників почав нецензурно висловлюватися та вдарив поліцейського.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: Згідно з повідомленням, 23 квітня курсант університету внутрішніх справ під час патрулювання у Кривому Розі Дніпропетровської області помітив групу молодих людей, які перебували без захисних масок. Він зробив їм зауваження, за що отримав тілесні ушкодження.

Зазначається, що особу порушника встановили. Попередньо встановлено, що він перебував під впливом наркотиків.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантиннадзвичайна подіяполіціякоронавірусДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
Усі новини...
Реклама: