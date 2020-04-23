Нарушитель карантина побил курсанта, который сделал ему замечание – полиция

Курсант сделал замечание молодым людям о нарушении карантинных требований, на что один из нарушителей начал нецензурно выражаться и ударил полицейского.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: Согласно сообщению, 23 апреля курсант университета внутренних дел во время патрулирования в Кривом Роге Днепропетровской области заметил группу молодых людей без защитных масок. Он сделал им замечание, за что получил телесные повреждения.

Отмечается, что личность нарушителя установили. Предварительно установлено, что он находился под воздействием наркотиков.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).