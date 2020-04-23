Із Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус

Українські моряки з судна "Eleftherios Venizelos", на якому виявили коронавірус, повертаються додому.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці МЗС України.

22 березня судно "Eleftherios Venizelos" до грецького порту прибуло. У членів екіпажу корабля, серед яких були і українці, виявили коронавірус.

З 3 по 21 квітня моряки перебували на карантині з дотриманням вимог ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я Греції. Термін обов’язкової обсервації завершився, а тестування на наявність коронавірусної інфекції показало негативний результат.

69 моряків – членів екіпажу виїхали з Греції і невдовзі повернуться в Україну. 12 українських моряків досі залишаються в карантині на судні. Посольство знаходиться з ними на постійному зв’язку і цілодобово контролює ситуацію.

"Eleftherios Venizelos" - це грецький пором, який може перевозити до 2300 пасажирів та 850 автомобілів.