Із Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус

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Четвер, 23 квітня 2020, 18:43

Українські моряки з судна "Eleftherios Venizelos", на якому виявили коронавірус, повертаються додому.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці МЗС України.

22 березня судно "Eleftherios Venizelos" до грецького порту прибуло. У членів екіпажу корабля, серед яких були і українці, виявили коронавірус.

З 3 по 21 квітня моряки перебували на карантині з дотриманням вимог ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я Греції. Термін обов’язкової обсервації завершився, а тестування на наявність коронавірусної інфекції показало негативний результат.

69 моряків – членів екіпажу виїхали з Греції і невдовзі повернуться в Україну. 12 українських моряків досі залишаються в карантині на судні. Посольство знаходиться з ними на постійному зв’язку і цілодобово контролює ситуацію.

"Eleftherios Venizelos" - це грецький пором, який може перевозити до 2300 пасажирів та 850 автомобілів.

Теми: Греція коронавірус епідемія моряки


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