Из Греции возвращаются украинские моряки, на корабле которых выявили коронавирус

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Четверг, 23 апреля 2020, 18:43

Украинские моряки с судна "Eleftherios Venizelos", на котором обнаружили коронавирус, возвращаются домой.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на Facebook-странице МИД Украины.

22 марта судно "Eleftherios Venizelos" прибыло в греческий порт Пирей. У членов экипажа корабля, среди которых были и украинцы, обнаружили коронавирус.

С 3 по 21 апреля моряки находились на карантине с соблюдением требований ВОЗ и Министерства здравоохранения Греции.

Срок обязательной обсервации завершился, а тестирование на наличие коронавирусной инфекции показало отрицательный результат.

69 моряков - членов экипажа выехали из Греции и вскоре вернутся в Украину. 12 украинских моряков до сих пор остаются в карантине на судне. Посольство находится с ними на постоянной связи и круглосуточно контролирует ситуацию.

"Eleftherios Venizelos" - это греческий паром, который может перевозить до 2300 пассажиров и 850 автомобилей.

Темы: Греция коронавирус эпидемия моряки


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