Зеленський порадив українцям корисне заняття на карантині

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Четвер, 23 квітня 2020, 19:32

Президент Володимир Зеленський рекомендує українцям, поки вони сидять вдома на карантині, вчити іноземні мови.

Джерело: відеозвернення глави держави, опубліковане в інтернеті

Пряма мова: "Зараз, перебуваючи вдома, ми можемо всією країною "прокачати" власні навички та знання іноземних мов. Обов’язково настане день, коли все це закінчиться й до нас у країну зможуть завітати іноземні туристи. Давайте за час карантину підвищимо свій рівень іноземної мови та зустрінемо гостей чистим і бездоганним "Welcome to Ukraine".

Деталі: Зеленський нагадав, що ООН оголосила 23 квітня Міжнародним днем англійської та іспанської мов.

Українська правда
Теми: Зеленський мова карантин


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