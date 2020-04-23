Зеленський порадив українцям корисне заняття на карантині
Четвер, 23 квітня 2020, 19:32
Президент Володимир Зеленський рекомендує українцям, поки вони сидять вдома на карантині, вчити іноземні мови.
Джерело: відеозвернення глави держави, опубліковане в інтернеті
Пряма мова: "Зараз, перебуваючи вдома, ми можемо всією країною "прокачати" власні навички та знання іноземних мов. Обов’язково настане день, коли все це закінчиться й до нас у країну зможуть завітати іноземні туристи. Давайте за час карантину підвищимо свій рівень іноземної мови та зустрінемо гостей чистим і бездоганним "Welcome to Ukraine".
Деталі: Зеленський нагадав, що ООН оголосила 23 квітня Міжнародним днем англійської та іспанської мов.
Українська правда