Зеленский посоветовал украинцам полезное занятие на карантине

Президент Владимир Зеленский рекомендует украинцам, пока они сидят дома на карантине, учить иностранные языки.

Источник: видеообращение главы государства, опубликованное в интернете

Прямая речь: "Сейчас, находясь дома, мы можем по всей стране "прокачать" собственные навыки и знания иностранных языков. Обязательно наступит день, когда все это закончится и к нам в страну смогут наведаться иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным "Welcome to Ukraine".

Детали: Зеленский напомнил, что ООН объявила 23 апреля Международным днем ​​английского и испанского языков.