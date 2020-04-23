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Кличко очікує піку коронавірусу в столиці на початку травня

Четвер, 23 квітня 2020, 19:47
Кличко очікує піку коронавірусу в столиці на початку травня

Пік захворюваності на коронавірус у Києві прогнозують на початок травня.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу СТБ

Пряма мова Кличка: "Ми виходимо з динаміки захворюваності та прогнозів, що отримуємо від вірусологів. Період на початку травня обумовлений тим, що люди багато контактували під час свят - Вербної неділі, Великодня. І сьогодні ми робимо все можливе, аби стримати стрімке розповсюдження вірусу.

Робимо все, аби захистити і наших медиків. Сьогодні в Києві зареєстровано 1059 хворих. З них більше ста – це саме медики, які захворіли, допомагаючи пацієнтам у лікарнях".

Деталі: Він зазначив, що в столичних лікарнях вже підготували понад 1700 ліжок для розміщення хворих на коронавірус.

За потреби місто готове розгорнути до 7 тисяч ліжок.

На сьогодні в Києві госпіталізовано понад 200 хворих на COVID-19 та майже 50 киян з підозрою на COVID.

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Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкокоронавірусепідемія
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