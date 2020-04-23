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Кличко ожидает пика коронавируса в столице в начале мая

Четверг, 23 апреля 2020, 19:47
Кличко ожидает пика коронавируса в столице в начале мая

Пик заболеваемости коронавирусом в Киеве прогнозируют на начало мая.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала СТБ

Прямая речь Кличко: "Мы исходим из динамики заболеваемости и прогнозов, получаемых от вирусологов. Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников - Вербного воскресенья, Пасхи. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы сдержать стремительное распространение вируса.

Делаем все, чтобы защитить и наших медиков. Сегодня в Киеве зарегистрировано 1059 больных. Из них более ста - это именно медики, которые заболели, помогая пациентам в больницах".

Детали: Он отметил, что в столичных больницах уже подготовили более 1700 коек для размещения больных коронавирусом.

При необходимости город готов развернуть до 7000 коек.

На сегодня в Киеве госпитализированы более 200 больных COVID-19 и почти 50 киевлян с подозрением на COVID.

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Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирусэпидемия
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