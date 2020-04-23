В Італії понад 3000 людей одужали за добу - нових хворих з'явилося менше

2110 переглядів
Четвер, 23 квітня 2020, 20:16

В Італії протягом останньої доби кількість тих, хто видужав, перевищила 3 тисячі осіб, число нових випадків зараження продовжує зменшуватися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Управління цивільного захисту Італії.

В Італії з початку епідемії коронавірусу щонайменше 189 973 осіб заразилися вірусом (ця цифра включає і тих, хто помер, і тих, хто вже вилікувався). Це на 2 646  осіб більше, ніж вчора; вчора зростання було більшим - 3 370 нових випадків.

Всього в Італії від коронавірусної хвороби померли 25 549 людей. З них  464 померли протягом останньої доби. Вчора повідомлялося про  437 померлих.

З початку епідемії 57 576 осіб були виписані з лікарень. Це на 3033 більше, ніж вчора. Варто зазначити, що в Італії вже третій день поспіль фіксують рекордні зростання кількості пацієнтів, які видужали від коронавірусу.

Протягом останньої доби кількість виписаних з лікарень була вищою за число нових хворих.

Наразі в Італії налічується 106 848 активних випадків коронавірусу – ця цифра продовжує зменшуватися.

Як повідомлялося, після майже тритижневої роботи в італійських лікарнях українські лікарі, що допомагали боротись з коронавірусом, повернулися в Україну.

Теми: Італія коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україну повертаються лікарі, які боролись з коронавірусом в Італії 23 квітня 2020, 12:06
Коронавірус в Італії: протягом доби видужала рекордна кількість людей 22 квітня 2020, 19:50
Коронавірус в Італії: кількість хворих знизилась вперше з початку епідемії 21 квітня 2020, 20:10
Усі новини
Головні новини
На Житомирщині повідомляють про нову пожежу "загрозливих масштабів"
САП не побачила корупції в діях брата Єрмака і передала справу поліції
Венедіктова записала звернення щодо справи "Приватбанку"
Колишнього СБУшника призначили главою Закарпатської ОДА
Усі новини
читай!

10 книжок для тих, кому трохи за 10

посміхніться!

8 смішних фото, які зрозуміють лише батьки