В Италии более 3000 человек выздоровели за сутки - новых больных появилось меньше

В Италии в течение последних суток количество тех, кто выздоровел, превысило 3 тысячи человек, число новых случаев заражения продолжает уменьшаться.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии.

В Италии с начала эпидемии коронавируса минимум 189 973 человек заразились вирусом (эта цифра включает и тех, кто умер, и тех, кто уже вылечился). Это на 2,646 человек больше, чем вчера; вчера рост был больше - 3 370 новых случаев.

Всего в Италии от коронавирусной болезни умерли 25 549 людей. Из них 464 умерли в течение последних суток. Вчера сообщалось о 437 умерших.

С начала эпидемии 57 576 человек были выписаны из больниц. Это на 3033 больше, чем вчера. Стоит отметить, что в Италии уже третий день подряд фиксируют рекордные увеличения количества пациентов, которые выздоровели от коронавируса.

В течение последних суток количество выписанных из больниц была выше число новых больных.

Сейчас в Италии насчитывается 106 848 активных случаев коронавирус – эта цифра продолжает уменьшаться.

Как сообщалось, после почти трехнедельной работы в итальянских больницах украинские врачи, которые помогали бороться с коронавирусом, вернулись в Украину.