МЗС Росії заявляє, що повернуло Україні дві ноти протесту

Міністерство закордонних справ Росії повернуло українським дипломатам дві ноти протесту, спрямовані через окупований Крим.

Джерело: офіційний представник відомства Марія Захарова, слова якої передає РБК

Пряма мова: "У першій Київ висловив протест у зв'язку з археологічними розкопками і земляними роботами в Криму. У другій зажадав звіту про заходи, які вживаються Росією в боротьбі з коронавірусом у Криму і Донбасі".

Деталі: Захарова заявила, що такі кроки Києва викликають здивування в Росії.