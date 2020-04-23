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МЗС Росії заявляє, що повернуло Україні дві ноти протесту

Четвер, 23 квітня 2020, 20:44
МЗС Росії заявляє, що повернуло Україні дві ноти протесту

Міністерство закордонних справ Росії повернуло українським дипломатам дві ноти протесту, спрямовані через окупований Крим.

Джерело: офіційний представник відомства Марія Захарова, слова якої передає РБК

Пряма мова: "У першій Київ висловив протест у зв'язку з археологічними розкопками і земляними роботами в Криму. У другій зажадав звіту про заходи, які вживаються Росією в боротьбі з коронавірусом у Криму і Донбасі".

Деталі: Захарова заявила, що такі кроки Києва викликають здивування в Росії.

Теми: РосіяКримМЗС
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