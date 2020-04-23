МЗС Росії заявляє, що повернуло Україні дві ноти протесту
Міністерство закордонних справ Росії повернуло українським дипломатам дві ноти протесту, спрямовані через окупований Крим.
Джерело: офіційний представник відомства Марія Захарова, слова якої передає РБК
Пряма мова: "У першій Київ висловив протест у зв'язку з археологічними розкопками і земляними роботами в Криму. У другій зажадав звіту про заходи, які вживаються Росією в боротьбі з коронавірусом у Криму і Донбасі".
Деталі: Захарова заявила, що такі кроки Києва викликають здивування в Росії.