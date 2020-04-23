МИД России заявляет, что вернул Украине две ноты протеста
1359 просмотров
Четверг, 23 апреля 2020, 20:44
Министерство иностранных дел России вернуло украинским дипломатам две ноты протеста, направленные из-за оккупированного Крыма.
Источник: официальный представитель ведомства Мария Захарова, слова которой передает РБК
Прямая речь: "В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе".
Детали: Захарова заявила, что такие шаги Киева вызывают удивление в России.
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!