МИД России заявляет, что вернул Украине две ноты протеста

Министерство иностранных дел России вернуло украинским дипломатам две ноты протеста, направленные из-за оккупированного Крыма.

Источник: официальный представитель ведомства Мария Захарова, слова которой передает РБК

Прямая речь: "В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе".

Детали: Захарова заявила, что такие шаги Киева вызывают удивление в России.